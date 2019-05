Olti Curri flet publikisht për raportin me Alketa Vejsiun, pas debatit për “taramelen”

Olti Curri ka folur për herë të parë për raportin e tij me moderatoren Alketa Vejsiu, pasi debatit virtual që patën një ditë më parë në lidhje me deklaratën e tij për “taramelen” e emisionit “Në Kurthin e Piter Panit”.

Olti Curri u shpreh se produksioni nuk duhet ta shndërrojë vogëlushin e shkathët Xheison Bafti në “lypës”, duke kërkuar mbledhjen e parave për ta ndihmuar familjen e tij.

Ai kërkoi që fëmijëve t’u jepet shpërblim financiar që në fillim, jo pasi të plasë debati në media. Alketa më pas reagoi gjatë mbrëmjes së të hënës në emision, ku u shpreh e përlotur se gjithçka e kishte nisur për t’i bërë mirë Xheisonit dhe familjes së tij dhe ky ishte qëllimi i saj i vetëm.

Për të sqaruar të gjithë këtë debat, Olti Curri foli gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit live, të cilët të interesuar e pyetën: A do të pajtohesh me Alketën?

“I pajtuar jam me Alketën, s’kam asnjë gjë unë me Alketën personalisht. Thjesht duke ditur eksperiencën e VIP-ave në ‘Dance With Me’, që shumë prej tyre janë ankuar që nuk kanë marrë paret, dhe duke marrë rastin e Xheisonit që është shumë i talentuar, unë mendova që ky çuni të marrë rrogën more vëlla”.

Olti u shpreh se Xheisonit i takon të paguhet ashtu siç paguhen personazhe të njohur televizive që shfaqen në produksione të ngjashme më “Në Kurthin e Piter Panit”.

“Të marrë rrogën siç merr Valbona Selimllari, Kledi Kadiu, Albi Nako të gjithë këta që kanë pasur produksione të ngjashme aty, Robert Aliaj që nuk shkon falas, edhe Xheison të ketë rrogën e vet. Përveç se i takon rrogë si çdo fëmije, është më i spikatur se të tjerët dhe i takon dyfish rrogë”.

Olti Curri shtoi se pavarësisht se është shumë i veçantë, Xheison ka një defekt në të folur që kërkon ndihmën e mjekut profesional.

“Ai kërkon lokoped për të rregulluar të folurën. Ai ka siklet kur flet ashtu, megjithatë këtu shfrytëzohet për humor”.