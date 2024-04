Në dasmën më jo-romantike në botë, dhëndri injoron nusen dhe luan në celular!

https://youtu.be/CmmTSPdAbUs

Ky është rasti i një dasme të pazakontë të ndodhur në qytetin e Siligurisë në Indi ku gjatë ceremonisë burri zgjedh të injorojë gruan dhe të vazhdojë lojën e tij në celular. Ai madje nuk ia hedh sytë as dhuratave që të ftuarit tentojnë t’i japin.

Edhe pse çifti ka respektuar zakonet në të veshur, humori i gruas duket përtokë dhe të ndodhte ndryshe nuk kish sesi!

The bride looked on less than impressed while he continued to play in Siliguri City, India

Loja e cila ka fiksuar dhëndrin në një prej ditëve më të rëndësishme është e famshme në mbarë botën dhe quhet: “PlayerUnknoWn’s Battleground”. Plot 100 lojtarë nga e gjithë bota janë në luftë kundër njëri-tjetrit për një mbijetesë digjitale.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Related image

Profesionistët ndaj kujdesit shëndetësor kanë bërë me dije se kjo lojë mund të shkaktojë probleme me gjumin tek fëmijët, në punë, shkollë apo t’i bëjë ata të dhunshëm.