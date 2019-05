Cfarë të korrni do të mbillni, gafa e zv.ministres së Arsimit që po bën xhiron e rrjetit

Zv.ministrja e Arsimit Lorena Haxhiu ka bërë një deklaratë të gabuar ditën e sotme.

“Është e rëndësishme t’ia nisni me punë sepse atë që ju do të korrni, do të mbillni edhe në të ardhmen”.

Kjo ishte deklarata e zv.ministres së Arsimit, Lorena Haxhiu e cila po bën xhiron e internetit ditën e sotme.

Gafa ndodhi në “Panairin e Punës 2019”, Haxhiu mbajti një fjalim për të rinjtë e pranishëm, ku edhe u bë protagoniste e një gafe, në momentin ku tentoi të thoshte fjalën e urtë “Atë që mbillni do korrni”.

Zv.ministrja, e cila ka pak kohë që ka marrë postin e saj, la një shije jo pak të keqe në momentin që tha gabimisht fjalën e urtë.