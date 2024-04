E konfirmon UEFA, shtyhet inaugurimi i 'Arenës Kombëtare'

https://www.facebook.com/procesisportiv/videos/585493465295910/

“Arena Kombëtare” sipas FSHF-së do të ishte gati për të pritur ndeshjen e parë inauguruese më 11 qershor. Kuqezinjtë do të prisnin Moldavinë në “folenë e re të shqiponjave”, në kuadër të eliminatoreve të Europianit 2020.

Por për të parë skuadrën kuqezi të luajë në impiantin e ri duhet pritur akoma më gjatë. Një konfirmim për këtë vjen nga UEFA.

Në axhendën e sfidave për eliminatoret e Euro 2020, qeveria europiane e futbollit tregon se përballja mes Shqipërisë dhe Moldavisë do të zhvillohet në stadiumin “Elbasan Arena”. Ndoshta në Federatën Shqiptare të Futbollit vazhdojnë të besojnë se “Arena Kombëtare” do të jetë gati në afatin e përcaktuar më parë, pasi në adresën zyrtare të saj mbetet ende në fuqi ky stadium si fusha pritëse e ndeshjes së 11 qershorit.

Punimet për të përfunduar në kohë “Arenën Kombëtare” vazhdojm me intensitet të lartë, por duket se 41 ditë nuk mjaftojnë për ta përfunduar. Tashmë në impiant ka filluar edhe puna me fushën, por ky është një proces që do më shumë kohë dhe shumë testime.



Ndërsa vazhdon puna në ambientet e brendshme të stadiumit, po ashtu edhe në tribuna duket se shumë shpejt do të fillojë edhe montimi i stolave. Mbetet për tu parë nëse FSHF do t’ia arrijë që brenda 41 ditëve të arrijë të bëjë gati stadiumin, për të pritur ndeshjen e parë inauguruese ashtu si c’ishte programuar në axhendë.