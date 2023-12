Doni të dini sa do jetoni? Numrat e vijave në kyçin e dorës i tregojnë të gjitha

Besojeni ose jo, por vijat në kyçin e dorës kanë një domethënie lidhur me shëndetin tonë dhe mendohet se prania e tyre është një tregues i veçantë për jetëgjatësinë e secilit.

Sipas “profecisë” nëse keni dy vija, do të jetoni deri në moshën 40-60 vjec, ndërsa vija e tretë tregon se do jetoni 70-90 vjet. Kështu, sa më shumë vija të keni, aq më shumë do jetoni.

Thuhet gjithashtu se nëse vija e parë shihet qartë dhe shfaqet shumë e shënuar dhe e thellë, do të thotë që ju gëzoni shëndet të mirë dhe forcë fizike.

Përkundrazi, në qoftë se nuk është shumë e shënuar, është një simptomë që ju jeni një person i hutuar, i lini gjërat pas dore dhe nuk shqetësoni për dietën tuaj ushqimore.

E dyta përfaqëson pasuri, prosperitet dhe lumturi në jetën tuaj, ndërsa vija e tretë lidhet me famën dhe popullaritetin.

Së fundi, vija e katërt, të cilën nuk e ka kushdo, është e lidhur ngushtë me të parën dhe forcon fuqinë e saj.