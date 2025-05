Çifti gjen thesarin me monedha ari, i 10-fishohet vlera, mister pronari

Gjashtë vjet më parë, në vitin 2013, një çift gjeti një thesar pranë shtëpisë. Fillimisht u mendua se thesari përmbante monedha me vlerë rreth 27.000 dollarë, por vlera historike e tyre, e ngriti çmimin me një total prej 10 milionë dollarësh.

Çifti planifikon ta shesë atë në Amazon. Ata thonë se nuk do të zbulojnë vendin ku zbuluan thesarin me frikë se njerëzit do të vinin në kërkim për më shumë.

Pronari i vërtetë i thesarit “Ridge Shore” mbetet një mister edhe pas 6 vitesh, citon Top Channel.