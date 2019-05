Burri fitoi lotarinë 14 herë rresht pasi zbuloi një “truk”

Të gjithë e kemi imagjinuar se çfarë do të bënim me paratë nëse do të fitonim një lotari.

Nëse për ne kjo ka qenë një ëndërr, Stefan Mandelin, një ekonomist rumun, duke u përpjekur të arrijë qëllimet e jetës së tij, gjeti një zgjidhje gjeniale për problemet e tij, fitimin e lotarisë.

Ai zbuloi një mënyrë të zgjuar për të fituar dhe kjo nuk ishte aspak thyerje e ligjit. Ai kaloi vite të tera mbi teoritë matematikore, dhe pas viteve të hulumtimit, ai zbuloi një “algoritmi që zgjedh numrin”.

Duke përdorur metodën e tij, Stefan pretendoi se ai mund të parashikonte me saktësi pesë nga gjashtë numrat fitues. Kjo reduktoi numrin e kombinimeve të mundshme në një lotari nga miliona në mijëra.

Me miqtë e tij, ai mori një rrezik të madh dhe bleu blloqe të mëdha të biletave të llotarisë me kombinimet që formula e tij e ka konsideruar të jetë më e mundshme dhe fitoi çmimin e parë duke fituar mijëra euro.

Pas pagimit të shpenzimeve të tij, Stefani u largua nga vendi me mjaftueshëm para sa për të filluar një jetë të re dhe për të provuar përsëri formulën.

Stefan bindi një grup investitorësh për të vënë paratë e tyre për të ndërtuar një sindikatë dhe shpiku një sistem të zgjuar ku kompjuterët mbushnin biletat automatikisht duke përdorur çdo numër të mundshëm kombinues. Ata fituan 12 lotari dhe mijëra shpërblime më të vogla në të gjithë Australinë dhe Britaninë e Madhe.

Nuk është e çuditshme që autoritetet e lotarisë të futen në skemë dhe të ndryshojnë rregullat për të ndaluar format kompjuterike të shtypura dhe blerjen e pjesëve të mëdha. Stefani kishte një plan rezervë. Ai krijoi një kompani zyrtare “Burimet Financiare të Paqësorit” dhe bindi investitorët që të derdhnin paratë e tyre dhe punësoi 16 vetë në një depo në Melburn për të shtypur miliona bileta.

Ata fituan çmim të parë dhe shumë shpërblime të tjera më të vogla. Stefan dështoi në ngritjen e një sistemi lotarie në Gjibraltar, duke paraqitur falimentimin në 1995. Ai shërbeu një dënim me 20 muaj burg në Izrael për mashtrim të investimeve.