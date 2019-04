Situat e rëndë dramatike nga zjarret, digjen dhjetra hektarë pyje në Fier

Pas zjarreve të cilat kanë përfshirë vendin në këtë fillim pranvere duke shkaktuar dëme masive në qindra hektarë pyje të djegura në qarkun e Fierit jane evidentuar mbi 20 vatra zjarri gjatë muajit mars.

42.5 ha është sipërfaqja e përfshirë nga flakët kryesisht shkurre, pisha të reja dhe ullishte ku nga këto të fundit rreth 750 është numri i rrënjëve të ullinjve të dëmtuar.



Ndërkohë rreth 5 raste zjarri janë regjistruar në Bashkinë Lushnje, 4 raste Mallakastër dhe 2 raste Divjakë. Rasti i fundit në qytetin e Fierit është zjarri i rënë në Darzezë ku sipas drejtoritt të pyjores Agim Hoxha u dëmtuan rreth 8 ha pyje, nga të cilat 4 ha me dëm ekonomik dhe 4 të tjera sipërfaqe pyjesh me dëm ekologjik.

Pjesa me e madhe e sipërfaqeve të djegura që janë edhe sipërfaqe me dëm ekonomik janë ullinjtë dhe filizat e bimës së pishës së re. Ndërsa policia si përgjegjës në lidhje me këtë situatë ka referuar në organin e akuzës 7 persona, 2 prej tyre të arrestuar në flagrancë.

Në Mallakastër janë arrestuar 2 persona, F.N 46 vjec nga Ballshi dhe E.N 14 vjeç nga Ballshi i cili procedohet i lirë.

Në Fier në zjarrin e rënë në Darzezë është ndaluar shtetasi N.D 68 vjeç, banues në Darzëzë. Gjithashtu në Mallakastër shtetasi A.S 42 vjeç procedohet i lirë për shkak të një vatëre zjarri të rënë në fshatin Belishovë.