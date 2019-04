Receta “magjike” që rrit flokët për një kohë të shkurtër!

Shumë njerëz duan flokë më të gjatë dhe më të shëndetshëm, por produktet që e mundësojnë këtë proces mund të kushtojnë një pasuri.

Fatmirësisht, nuk keni nevojë të harxhoni para sepse ka kaq shumë produkte që ju vijnë në ndihmë, të cilat ndodhen pikërisht në kuzhinën tuaj!

Përbërësit:

1 vezë

3 lugë vaj ulliri

1 lugë gjelle pluhur mustardë

2-3 lugë ujë të ngrohtë

Përgatitja:

Përzieni një lugë gjelle pluhur mustarde me pak me ujë të ngrohtë. Dy ose tre lugë ujë do të jetë e mjaftueshme për të bërë një pastë homogjene.