Përditësohet WhatsApp, çfarë do të kemi mundësi të zgjedhim?

WhatsApp është në fund duke shtuar kontrolle për t’i lejuar përdoruesit të zgjedhin nëse duan të shtohen në një grup chat të përbashkët kur ky grup iniciohet nga dikush pa dijeninë tuaj.

Një përditësim i ri për aplikacionin i cili u bë shumë popullor për shkëmbimin e mesazheve midis njerëzve do të shohë ftesat e grupeve të dërguara nëpërmjet një mesazhi privat e jo të shtohen automatikisht në një grup pa dhënë më parë një konfirmim për këtë.



Çdo përdorues i WhatsApp që do të marrë një ftesë për t’u bërë pjesë e një grupi do të ketë tre ditë kohë të vendosë nëse do ta pranojë atë apo jo.

Një ndryshim i tillë ka ardhur si rezultat i ankesave që kanë ardhur në drejtim të whatsapp nga përdorues të pa kënaqur.

Përditësimi i WhatsApp më në fund do të sjellë Dark Mode në Android.

Grupi i ftuar i dërguar nëpërmjet mesazheve private do të përfshijë emrin e grupit dhe anëtarëve të tij.

Funksioni i ri mund të aktivizohet përmes cilësimeve të aplikacioneve të mesazheve duke zgjedhur “Llogaria”, pastaj “Privatësia”, pastaj “Grupet”.

Tre opsione të ndryshme u mundësojnë përdoruesve të zgjedhin mes “Askush”, “Kontaktet e mia” dhe “Gjithkush”. Përzgjedhja ‘Askush’ do të thotë që çdo ftesë në grup do të dërgohet përmes një mesazhi privat.

Karakteristika të tjera të kohëve të fundit të WhatsApp përfshijnë një modalitet të ri të errët që do të zvogëlojë shkëlqimin e ekranit dhe do ta lehtësojë përdoruesit të shikojnë mesazhet në dritë të ulët.

WhatsApp bashkohet me aplikacionet e tjera të mesazheve të njohura si Facebook Messenger, Telegram dhe Viber duke futur funksione të ngjashme me to.