Ngjela: Në Shqipëri do krijohet Qeveri tranzitore pas Prokurorisë së Posaçme

Spartak Ngjela ka deklaruar se Shqiperia do te kete qeveri tranzitorepas krijimit të Prokurorisë së Posaçme. I ftuar në studion e lajmeve në RTV ORA, Ngjela argumentoi se ky është precedenti që ka hapur politika Amerika në të gjitha reformat që ka bërë.

Pjesë nga biseda

Dy ditë më parë dëgjuam një fjalim të Bushatit, më në fund pamë që po kthehet mendimi ndryshe ai i kohës së Fatos Nanos?

Spartak Ngjela: Nuk ishte në atë nivel, se PS ka pasur shumë nivel të lartë, mendimi ndryshe në parti të vet. Ai ishte një vetëtime në qiell të pastër. Ishte pak! Do ketë të tjerë?Nuk e di. Ata e dinë që pasi të fillojë goditja penale e Prokurorisë së Posaçme do të kemi qeveri tekenike 100%. Ky është precedenti.

Aq shumë entuziazmua opozita nga fjalimi i Bushatit, sa sot kanë qarkulluar variante se Bushati mund të ishte kryeministër i një qeverie tranzitore.

Spartak Ngjela: Këta e dinë që do ketë një qeveri tranzitore, pas daljes së Prokurorisë së Posaçme. Ky është precedenti që ka hapur politika Amerika në të gjitha reformat që ka bërë, qoftë edhe në Tajvan, me Prokurori të Posaçme, me Gjykatë Speciale dhe qeveri teknike. Mazhoranca është mazhorancë. Këta janë jashtë farë dhe i sfidoi Rudina Hajdari. Cili do jetë mendimi i Uashingtoni? Unë mendoj që do jetë mendimi i Rudina Hajdarit. Unë them që mendimi që ka dhënë Rudina Hajdari, e cila është e preferuara nga Perëndimi. Nga xhesti, xhestin dhe sjelljen kontrollojmë ne, se idetë nuk i dimë. Ne kemi parë që e kanë thirrur ambasadorë të rëndësishëm dhe kanë bërë një akt të madh. E ka goditur mungesën e demokracisë në “thembrën e Akilit”. Cila ishte “thembra e Akilit”? Sistemi zgjedhor