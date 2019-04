Ngjarjet e rënda, tronditet sërish policia e Shkodrës, shkarkohet zyrtari i lartë

Ndryshime te tjera kane ndodhur ne policine e Shkodres pas ngjarjes se rende te ndodhur ne lagjen Kiras pak dite me pare ku u ekzekutuan dy vellezer.

Vrasja e dy vëllezërve Astrit dhe Brahim Bilali mëngjesin e së shtunës në Shkodër, u shoqërua me shkarkimin e drejtorit të Policisë atje, Vehbi Bushati, i cili u zëvendësua me Niko Brahimajn.

Por me sa duket ndryshimet në radhët e uniformave blu nuk do të përfundojnë me aq. Pas ndryshimit të drejtorit, ikën edhe shefi i komisariatit, Vasil Çela. Në vend të tij është emëruar Lorenc Meta, ka bere me dije bw.