Ndaluan grabitësin në Tiranë, Lleshaj jep shpërblim për tre efektivët e policisë

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj u ka dhënë shpërblim tre efektivëve të policisë rrugore të cilët ndaluan grabitësin e një exhange në Tiranë, edhe pse nuk është detyra e drejtpërdrejtë e tyre, efektivët e rrugores u treguan vigjilent.

Ministri shprehu vlerësimin maksimal dhe theksoi se ky është modeli i suksesit që duhet nxitur, motivuar dhe përhapur në të gjithë strukturat e Policisë së Shtetit.

“Unë erdha për t’ju përshëndetur dhe për t’ju falënderuar, ju të treve, për atë veprim shumë dinjitoz, të vendosur dhe të guximshëm që kryet para disa ditësh për ndalimin e një grabitësi. Keni bërë detyrën, por e keni bërë shumë mirë atë, e për këtë ju falënderoj, në emrin tim, në emër të Ministrisë dhe në emër të gjithë strukturave të tjera që janë në varësi të Ministrisë së Brendshme. Na duhet pikërisht ky model; modeli i një polici, i cili është vigjilent, është i përgatitur, është profesionist, por është i guximshëm dhe trim për të bërë detyrën. Këtë kërkojnë të gjithë shqiptarët, këtë kërkon gjithë Policia e Shtetit dhe ky është modeli i suksesit, që ne kërkojmë ta nxisim, ta motivojmë dhe ta përhapim në të gjithë strukturat e Policisë së Shtetit.

Jam informuar për rastin, e di që ka qenë një rast i ndërlikuar, ka pasur rrezik, por keni arritur ta dominoni me guxim dhe me profesionalizëm, me inteligjencë dhe pikërisht kjo na duhet, e sidomos tek Policia Rrugore, e cila është ajo e cila ndeshet në mënyrë të përditshme me një pjesë të madhe të problematikës së këtij vendi, por edhe të kriminalitetit, sepse shumë vepra kriminale sot ndodhin në rrugët e vendit.

Në rrugët e vendit lëvizin edhe të mirat, por edhe të këqijat dhe besoj ju e dini më mirë se kushdo, sesa problematikë paraqitet në rrugët e vendit, jo vetëm në kuptimin e shkeljes së rregullave të trafikut apo të qarkullimit rrugor, por dhe në kuptim të sigurisë dhe ne duam dhe kërkojmë që sidomos Policia Rrugore, të kuptojë mirë që nuk është një Polici e thjeshtë për të menaxhuar trafikun, por në radhë të parë është një element i rëndësishëm i strukturave të rendit dhe të sigurisë.

Për këtë qëllim jam shumë i gëzuar me veprimin tuaj, sepse keni treguar pikërisht atë që duhet të jetë Policia Rrugore, të ndeshet e para me krimin dhe këtë e keni bërë në mënyrë shembullore. Keni mirënjohjen dhe respektin e shumë qytetarëve shqiptarë. Besoj edhe e keni ndjekur çfarë reagimesh pozitive, gati entuziaste ka pasur për atë gjest tuajin, i cili dëshmon se qytetarët e këtij vendi mund të kenë besim dhe duhet të kenë besim tek policia jonë dhe përmes këtyre veprimeve, ju kontribuoni që qytetarët e këtij vendi të shtojnë besimin, i cili është parakusht për suksesin e Policisë.

Edhe njëherë ju uroj shumë suksese, punë të mbarë dhe të jeni të bindur që Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, do të bëjë të gjitha përpjekjet për të vlerësuar punën dhe kontributin tuaj, për të marrë masat e domosdoshme për mirë pajisjen, për trajnimin, për kualifikimin, për trajtimin, të cilat do të vijnë në përmirësim të vazhdueshëm, me qëllim që ju pastaj të gjitha këto t’i shndërroni në siguri të shtuar për qytetarët dhe për vendin. Faleminderit shumë!”