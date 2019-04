Kreu i PD Lulzim Basha flet për takimin ‘sekret’ me Ilir Metën

Pak dite me pare u perfol per nje takim mes tyre dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zbuluar për herë të parë te dhena per takimin e mbajtur te fshehtë deri tani që ai ka pasur me presidentin e Republikës, Ilir Meta.

Sipas Bashes, takimi është zhvilluar javën e kaluar dhe ka zgjatur rreth gjysmë ore.

Në një intervistë telefonike për emisionin “Të paekspozuarit”, Basha tha se me presidentin kishte diskutuar për situatën politike ku ndodhet vendi.

“Ka qenë një takim ditën e martë të javës së kaluar në mos gabohem.

Ka zgjatur rreth 35 minuta, ku kam parashtruar pikëpamjet e mia ku ndodhet vendi dhe kam shkëmbyer mendime mbi situatën.

Ka qenë një takim normal ku kemi biseduar pas një kohe të gjatë me presidentin.

Unë si kryetar i opozitës dhe ai si president. Nuk e kemi pasur rastin që të shkëmbejmë mendime në këto kohë”, tha Basha.