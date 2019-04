Haradinaj rimerr vizën amerikane, pozon i lumtur në Detroit

Sapo kam arritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Detroit, ku do të marrë pjesë në shënimin e 108-vjetorit të… Gepostet von Ramush Haradinaj am Freitag, 5. April 2019

Kryeministri Ramush Haradinaj ka mbërritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi ka rimarrë vizën.

Në një postim në Facebook, kryetari i Qeverisë së Kosovës ka treguar se është në Detroit.

“Sapo kam arritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Detroit, ku do të marrë pjesë në shënimin e 108-vjetorit të Kryengritjes së Malësisë, me ç’rast do të zhvillojë takime edhe me përfaqësues të komunitetit shqiptar në Amerikë, autoritete të Detroit-it dhe zyrtarë tjerë të ShBA-së”, ka shkruar Haradinaj.

Këtë postim të Haradinajt, brenda pesë minutave e kanë shpërndarë të punësuarit në Kryeministri, ç’ka tregon entuziazëm për mbërritjen e shefit të qeverisë në Amerikë.

Kujtojmë se në muajin Janar,në kulmin e debateve për taksën ndaj mallrave serbe, Departamenti i Shtetit pengoi pjesmarrjen e Haradinajt ne “Mengjesin e Lutjeve” duke i refuzuar vizën. Taksa me Serbine ende nuk është hequr, por duket se bisedimet jane në rruge te mbare per sa kohe SHBA ia dha vizën Haradianjt.