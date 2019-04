PS duket se do te mbetet partia me e madhe politike ne vend ne zgjedhjet lokale te ketij viti dhe ne ato parlanentare.

Nese zgjedhjet zhvillohen neser, sondazhi i IPR Marketing dhe RTV Ora tregon se ne zgjedhjet lokale rezultati do jete:

Nderkaq, edhe pse me nje renie te lehte ne raport me PD, PS mbetet partia me e madhe edhe ne zgjedhjet e ardhshme parlamentare: