Albi Nako bën serioze lidhjen me balerinën shqiptare

Koreografi Albi Nako siç bëri të ditur para pak kohësh është transferuar në Itali, në televizionin e njohur “Rai”, mirëpo jo për t’u rikthyer me ish-partneren e tij Klaudia Pepa e cila jeton atje gjithashtu.

Rikujtojmë se para disa javësh Albi deklaroi se gjithçka thuhet janë spekulime dhe se ai nuk do jetë afër me Klaudian edhe pse projekti i tij i ri ka lidhje me baletin.

Por le të flasim për një tjetër çështje për të cilën gjithashtu është spekuluar prej kohësh…romanca e tij me balerinën Alba Hoxha.

Pavarësisht se ata kurrë nuk e kanë pohuar publikisht, përflitet se vazhdojnë të jenë të lidhur me njëri-tjetrin edhe pse Albi tashmë është transferuar në Itali, ndërsa Alba jeton në Shqipëri.

Ndërkohë, ditën e sotme “Panorama Plus” ka raportuar se “pavarësisht jetesës së re në Milano, Albi vazhdon të mbajë lidhje në distancë me Albën, madje e kanë bërë marrëdhënien edhe më serioze.”

Megjithatë të gjithë jemi në pritje të një konfirmimi nga ana e dy personazheve të njohur publikë.