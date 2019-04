Ajola Xoxa mesazh të fortë mashkullit të saj: Mos i mblidhni burrat dhe gratë për t’u dhënë urdhëra!

Bashkëshortja e kreut të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, Ajola Xoxa ka ndarë në rrjetet sociale një mnesazh në ditën kur djali i saj Kajan ka gjashtë muaj që është pranë tyre.

Xoxa ka ndarë një pasazh nga libri ‘’Princi Vogël”, dhe ka nxjerrë një mësim për Kajan dhe të gjithë bebat e vegjël.

Reagimi i Xoxës:

6 muaj me Kajan sot. Ndërkohë si sot përpara 76 vitesh botohej për herë të parë “Princi i vogel” i Saint Exupery-së, një ndër librat që fëmijët duhet me patjetër të lexojnë.

Po shkëpus një pasazh të vogël, një mësim për Kajanin dhe të gjithë bebat: “Nëse do të ndërtosh një anije, mos i mblidh burrat e gratë për t’u dhënë urdhra, për t’u treguar si ndërtohet… Nëse do të ndërtosh një anije, bëj të lindë në zemrat e tyre dashuria për detin. Ata do ta ndërtojnë vetë anijen.”