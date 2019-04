98 vite! Rezarta publikon videon e Nexhmije Hoxhës dhe shkruan plot krenari

View this post on Instagram

Nuk ka lumturi me te madhe nga thellesia e shpirtit per mua si nene, qe vogelushja ime ka keto kujtime te paçmueshme me stergjyshen e saj , qe numeron denjesisht 98 Vite. Familja eshte trashegimia me e shtrenjte🙏🏻 #HeraHoxha