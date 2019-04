Meghan Markle sapo bëri atë që çdo vjehrrë do e urrente

Po sikur vjehrra ta ketë një gjë në dorë dhe, vetëm e vetëm që ta heqësh prej duarve të saja, të bësh sikur e ke anuluar fare?

Na lejoni të shpjegohemi. Meghan Markle, ose dukesha e Sussex-it, ose princesha rebele, sapo ka marrë një vendim që s’i ka pëlqyer aspak vjehrrës së saj, mbretëreshës Elizabetë. (Ok, e dimë se ajo nuk është vjehrrë në letër por në mungesë të princeshës Diana, është gjyshja e princërve William dhe Harry që merret me këto punë)

Javën e kaluar, lajmi se dukesha Meghan dhe princi Harry nuk do të bënin publike asgjë në lidhje me fëmijën që pritet të lindë, bëri xhiron e botës. Me “asgjë”, e kemi fjalën: as data e lindjes, as foto pas lindjes, asgjë.

Siç e do tradita e oborrit, dukesha Kate, princi William dhe mbretëresha Elizabetë janë kujdesur të realizojnë shërbime të posaçme fotografike, pak kohë pas lindjes së pasardhësve të fronit. Kurse Meghan, si një antikonformiste e vërtetë, vendosi të deklaronte se foto nuk do të ketë.

Mirëpo, mesa duket paska qenë një strategji për t’i shkulur fotot zyrtare pas lindjes së fëmijës nga duart e mbretëreshës!

Burime të reja po tregojnë se në fakt, Meghan ka vendosur se do të kujdeset vetë për çdo publikim në lidhje me fëmijën e saj. Kjo duket plotësisht e drejtë, mirëpo zor se mbretëresha Elizabetë e mendon kështu: thuhet se është tym përse një moment kaq i rëndësishëm sa lindja e një pasardhësi, nuk iu la në dorë asaj.

Që kur u njoftua shtatzënia e Meghan në vjeshtë, u paralajmërua se bebja mbretërore do të vinte në jetë në pranverë. Sipas përllogaritjeve i takon një nga këto ditë madje, ai mund të ketë lindur ndërsa ne flasim.