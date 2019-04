Gazetarja: Në Shqipëri të marrin jetën edhe për dy mijë euro

Avokati i njohur Saimir Visha, i ftuar në emisionin “Dritare me Rudinën” në Neës 24 tha se krimet më të rënda janë ato që bëhen me paramendim, apo vrasjet me pagesë. Në këtë linjë edhe gazetarja Dorjana Bezat tha se janë të shumta ngjarje të tilla të ndodhura në Shqipëri.

Madje ka raste tha ajo, kur vrasës jo profesionistë paguhen deri në 2 mijë euro për të vrarë.

Saimir Visha: Jemi në një moment që duhet të ndajmë vrasjet nga krimi në familje. Ajo që është më e rrezikshme sot është vrasja me paramendim, me pagesë. Vrasjet në familje tregojnë se vetë familja ka degraduar.

Dorjana Bezat: Kemi vrasës profesionistë që vijnë edhe nga jashtë, kemi edhe vrasës jo profesionistë që e kryejnë krimin edhe më pak se 2 mijë euro. Kemi rastin e Mikel Shallarit që vrau Artan Cukun komisarin.