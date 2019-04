Balla: Italia, mbështetëse kryesore në rrugëtimin e Shqipërisë drejt BE

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla thekson se Italia mbetet një nga vendet mbështetëse për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian.

Gjatë një takimi zhvilluar me senatorin italian, Luciano D’Alfonso, Balla shprehet se pozicioni i Italisë për integrimin e vendit në BE është shumë i qartë.

“Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se Italia mbetet një mbështetës kryesor i rrugës evropiane të Shqipërisë. Pozicioni i Italisë është shumë i qartë në favor të hapjes sa më shpejt të negociatave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut nga njëra anë dhe Bashkimit Europian nga ana tjetër”, tha Balla..

Ndërkohë, D’Alfonso vlerëson punën e qeverisë shqiptare për rrugën e integrimit në BE. Sa i takon vendimit të opozitës për të djegur mandatin, sipas tij, subjektet politike nuk duhet të ndërpresin bashkëpunimin, por të marrin masa dhe të gjejnë një zgjidhje.

“Më vjen keq që bën lajm fakti që disa subjekte politike kanë vendosur që të ndërpresin këtë vullnet bashkëpunimi ashtu siç e kërkon demokracia. Duket sikur nuk ka një proporcionalitet midis sjelljes së zgjedhur dhe rëndësisë dhe sasisë së çështjeve. Në politikë, në institucione, në demokraci duhet të jemi gjithmonë në proporcionalitet. Në qoftë se ka një problem, merren masat dhe gjendet një zgjidhje. Italia shikon me shumë me vëmendje dhe me konsideratë të lartë punën që bën kjo elitë drejtuese kombëtare në drejtim të Evropës. Na intereson ky realitet i bashkëpunimit për të ndihmuar Evropën që të bëjë shumë më tepër se ajo çka është bërë deri më tani, mbi të gjitha mbas Brexit, e cila përfaqëson për ne një pikënisje të rëndësishme”, u shpreh senatori D’Alfonso.