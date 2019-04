Zbardhet takimi Rama- Merkel: Ja çfarë u diskutua

Kancelarja Gjermane, Angela Merkel dhe kryeministri Shqiptar, Edi Rama, gjate konferences permbyllese pas Samitit me vendet e Ballkanit Perendimor I mbajtur ne Berlin./r/n/r/nGerman Chancellor Angela Merkel and Prime Minister of Albania Edi Rama durin a press conference after the session of "West Balkan Conference" at the chancellery in Berlin. The leaders of Albania, Kosovo, Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro and Macedonia are participating in the conference that also includes Austrian Chancellor Werner Faymann and European Commission President Jose Manuel Barroso.

Kryeministri Edi Rama zhvilloi nje takim dypalesh me Kancelaren e Republikes Federale te Gjermaniss Angela Merkel.

Ne kete takim u diskutua mbi ecurine e reformes ne drejtesi dhe procesin e integrimit te Shqiperise ne Bashkimin Europian.

Gjithashtu Kryeministri Rama foli edhe per pritshmerite e qeverise shqiptare per raportin e Komisionit Europian qe pritet te publikohet ne fund te muajit maj.

Kryeministri Rama e falenderoi Kancelaren per vemendjen e vazhdueshme dhe mbeshtetjen qe Gjermania ka dhene per te shtyre me tej rrugen e Shqiperise drejt Bashkimit Europian.

Ne takim u diskutua gjithashtu edhe per rajonin dhe domosdoshmerine e vazhdimit te dialogut mes Kosoves dhe Serbise drejt normalizimit te plote te marredhenieve mes dy vendeve.