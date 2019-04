Zaev kërcënon me dorëheqje nëse nuk hapen negociatat, po Rama pse është zbutur?

Pas takimit të mbajtur kokë më kokë me kancelaren Angela Merkel me rastin e takimit të Berlinit kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev për mediat gjermane ka paralajmëruar se do të dorëhiqet nga posti nëse nuk konfirmohet hapja e negociatave për hyrjen e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

Sipas mediave gjermane Samiti i Berlinit, që pas mbrëmjes së sotme pritet të sjell një kthesë rrënjësore në jetën politike të Ballkanit, sidomos pas deklaratave të kreut të Maqedonisë Veriore, Zaev. Ato deklarojnë se takimi më interesant i këtij Samiti ka qenë ai ndërmjet Merkelit, Edi Ramës dhe Zoran Zaevit.

Mirëpo, ndërsa Zaev ka deklaruar dorëheqjen nga pozicioni i tij si kryeministër i Maqedonisë, po kryeministri shqiptar Edi Rama? Do të mund ta deklarojë dot një gjë të tillë vallë?