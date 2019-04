Takimi Rama-Merkel, reagon Gent Cakaj: Konfirmohet mbështetja absolute e…

Ka përfunduar takimi midis kryeministrit Edi Rama dhe kancelares gjermane, Angel Merkel I zhvilluar në një kohë kur liderët e Ballkanit Perëndimor me ftesë të saj dhe të presidentit francez Emmanuel Macron zhvilluan Samitin e Berlinit.

Lidhur me këtë takim, ka reaguar edhe ministri në detyrë për Europën dhe Punët e Jashtme Gent Cakaj.

Përmes një postimi në rrjetet sociale Cakaj shkruan se kancelarja Merkel ka konfirmuar mbështetjen absolute të Gjermanisë për çeljen e negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në BE.

Cakaj argumenton se, progresi i madh i Shqipërisë në 5 prioritetet kyçe, me theks të veçantë në reformën në drejtësi, merr vlerësimin më të lartë nga Gjermania.

Postimi i plotë:

Takimi me Kancelaren Angela Merkel konfirmoj edhe një herë mbështetjen absolute të Gjermanisë për çeljen e negociatave për anëtarësim të Shqipërisë në BE. Progresi i madh i Shqipërisë në 5 prioritetet kyçe, me theks të veçantë në reformën në drejtësi, merr vlerësimin më të lartë nga Gjermania. Shqipëria do të vazhdon të luaj rolin e saj të pazëvendësueshëm në stabilitetin rajonal dhe afirmimin e vlerave evropiane në Ballkanin Perendimorë ! Shumë mirënjohës për përkushtimin e Kancelares Merkel ndaj Shqipërisë !