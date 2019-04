Rama ndryshon stil, ja çfarë ka veshur në takimin e rëndësishëm krah Merkel (VIDEO)

Në Kancelerinë Gjermane për takimin dypalësh dhe më pas në Samitin Franko-Gjerman për Ballkanin Perëndimor🤝 Gepostet von Edi Rama am Montag, 29. April 2019

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është pritur nga kancelarja gjermane, Angela Merkel pas takimit kokë më kokë që kjo e fundit zhvilloi me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev.

Rama ka postuar në rrjetet sociale videon e takimit me Merkel duke shkruar përkrah saj, se zhvillohet në kuadër të Samitit Franko-Gjerman për Ballkanin Perëndimor.

Ndërkohë ende nuk janë bërë të ditura pikat për të cilat janë diskutuar midis tij dhe Merkel por mendohet se në foKus të takimit të kenë qenë diskutimi mbi hapjen ose jo të negociatave në fund të muajit maj dhe marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë.

Ndërkohë, nuk përjashtohet edhe tema mbi situatën politike në vend ku opozita ka djegur mandatet dhe nuk pranon të futet në zgjedhje pa largimin e Edi Ramës, duke paralajmëruar kështu se nuk do të lejojë zhvillimin e tyre me 30 qershor.

Rama është shfaqur i qeshur në këtë takim dhe ajo çfarë bie në sy është se kë radhë ka preferuar të vesh këpucë dhe jo atlete siç ndodh shpesh. Kjo mbase edhe për faktin se ai do të fitojë me çdo kusht mbështetjen e vendeve europiane në një kohë kur vendi po kalon një krizë të thellë politike dhe hapja e negociatave është ende diçka e cila nuk dihet në do të ndodh.

Postimi i plotë:

