Proteston kandidati i PD-së: I vë zjarrin mandatit të deputetit (VIDEO)

Pas kerkeses nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve per marrjen e mandatit te deputetit, vendosa qe zyrtarisht te mos e pranoj ate me qillimin per te qene nje me qytetaret dhe krahe tyre ne çdo proteste!Interesi qytetar prevalon mbi interesat personale!Ne politike per ndryshim dhe zhvillim dhe jo per karrige dhe ofiqe!