Plasin memet/ Ja kur hapen negociatat: Kur të qethen... (FOTO)
Lajmifundit / 29 Prill 2019, 18:04
Aktualitet
Nuk ka hapje negociatash as këtë qershor për Shqipërinë. Ky është mesazhi i Samitit të Berlinit, i cili po zhvillohet sot.
Sipas asaj që raporton DW nga qarqet politike pranë CDU-së, afati kohor që nga publikimi i raportit të progresit të BE-së, më 29 maj deri në samitin e BE-së në qershor nuk mjafton për të marrë një vendim për çeljen e negociatave.
Burime nga CDU/CSU i thanë DW-së vendimi i tyre do të shtyhet në shtator.
Kaq ka mjaftuar që në rrjetet sociale të shpërthejnë meme që tallen me kryeministrin Rama.