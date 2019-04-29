LEXO PA REKLAMA!

Plasin memet/ Ja kur hapen negociatat: Kur të qethen... (FOTO)

Lajmifundit / 29 Prill 2019, 18:04
Nuk ka hapje negociatash as këtë qershor për Shqipërinë. Ky është mesazhi i Samitit të Berlinit, i cili po zhvillohet sot.

Sipas asaj që raporton DW nga qarqet politike pranë CDU-së, afati kohor që nga publikimi i raportit të progresit të BE-së, më 29 maj deri në samitin e BE-së në qershor nuk mjafton për të marrë një vendim për çeljen e negociatave.

Burime nga CDU/CSU i thanë DW-së vendimi i tyre do të shtyhet në shtator.

Kaq ka mjaftuar që në rrjetet sociale të shpërthejnë meme që tallen me kryeministrin Rama.

