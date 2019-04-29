Modeli mbetet pa jetë pasi rrëzohet në skenë
Një ngjargje e pazakontë ka ndodhur në Sao Paolo të Brazilit, pasi një model 26 vjeç ka vdekur pasi është rrëzuar gjatë sfillatës.
Në një deklaratë për mediat thuhet se Tales Soares ndërroi jetë, në kohën që po bënte ecje në sfiladë. Ai kishte deklaruar më herët se ishte sëmurë dhe kishte dalë në sfiladë i sëmurë, raportojnë mediat e huaja.
Modeli 26-vjeçar u rrëzua në skenë me shpinë. Të pranishmit u tmerruan prej skenës. Pasi i riu është dërguar në spital, mjekët u munduan ta mbajnë në jetë, por nuk ia dolën dot.