LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Modeli mbetet pa jetë pasi rrëzohet në skenë

Lajmifundit / 29 Prill 2019, 08:16
Bota

Një ngjargje e pazakontë ka ndodhur në Sao Paolo të Brazilit, pasi një model 26 vjeç ka vdekur pasi është rrëzuar gjatë sfillatës.

Në një deklaratë për mediat thuhet se Tales Soares ndërroi jetë, në kohën që po bënte ecje në sfiladë. Ai kishte deklaruar më herët se ishte sëmurë dhe kishte dalë në sfiladë i sëmurë, raportojnë mediat e huaja.


Modeli 26-vjeçar u rrëzua në skenë me shpinë. Të pranishmit u tmerruan prej skenës. Pasi i riu është dërguar në spital, mjekët u munduan ta mbajnë në jetë, por nuk ia dolën dot.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion