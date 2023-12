Basha mbledh sërish aleatët me urgjencë

Paraditen e sotme, aleatët e Partisë Demokratike kanë prezantuar platformën e tyre me 12 pika, si dhe i kanë kërkuar publikisht presidentit Meta të thërrasë në tryezë politike mazhorancën dhe opozitën, duke u treguar të gatshëm të ulen për bisedime me kryeministrin Rama.

Në një deklaratë për mediat, pas konferencës së aleatëve, kryedemokrati Basha tha se nuk ka asnjë mospërputhje mes partive opozitare dhe se kërkesa kryesore e tyre është po e njëjta: largimi i Ramës dhe krijimi i qeverisë tranzitore për të siguruar më pas zgjedhje të lira e të ndershme.

Tashmë, vjen një tjetër lëvizje e Bashës, i cili mësohet se do të takohet me aleatët në orën 19:00, në selinë e Partisë Demokratike. Nesër, partitë e vogla të koalicionit opozitar do të takojnë presidentin Meta, lidhur me krizën politike në vend.

Nuk dihet nëse opozita e bashkuar do të dalë me një qëndrim, teksa më herët Dashamir Shehi deklaroi se mes aleatëve dhe PD-së nuk ka ende një dakordësi për ndryshimin e sistemit zgjedhor.