Shi dhe vransira, si do të luhaten temperaturat sot

Gjatë gjithë ditës Shqipëria do të paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vranësira të shpeshta. Më të theksuara vranësirat do të jenë në ekstremet Veri dhe Jug, ku në mesditë do të ketë zhvillim të tyre dhe do të shtrihen në të gjithë vendin duke gjeneruar shira afatshkurtër dhe herë pas here në formë shtrëngatash.

Mbrëmja dhe nata mbeten kryesisht me vranësira të shpeshta përgjatë kufirit lindor por kthjellime në zonën e ulët dhe bregdet. Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes por dhe në mesditë duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga 10°C deri në 26°C.