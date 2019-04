Aeroplani hotel gati për fluturim në 2020-ën

Katër stinët Private Jet po bën një përmirësim shumë magjepsës.

Një model i përshtatur i Airbus A321 LR, pjesë e familjes së re të Airbus NEO, po sillet për të zëvendësuar modelin aktual, njoftoi grupi luksoz.



Për shkak të fluturimit në fillim të vitit 2021, avioni i ri do të shfaqë “kabinën më të gjerë dhe më të lartë në klasën e saj”, si dhe tualetet e bollshme dhe një zonë pushimi ku njerëzit edhe mund të shtrihen.

Aeroplani i fundit ka hapësirë ??për 48 pasagjerë me një dizajn që siguron që mysafirët të mund të bisedojnë lehtë, ndërsa rrinë secili në vendet e tyre.

Secila prej karrigeve prej lëkure të punuara me dorë ofron një hapësirë ??personale prej gjashtë metrash dhe përfshin një shtesë, vetëm në rast se udhëtarët ndjejnë dëshirën për t’u çuar dhe për t’u ulur në një vend afër shokut të tyre.

“Me një përqendrim lazer dhe funksionalitet, qëllimi është të krijojmë një mjedis që inkurajon bashkëveprimin spontan shoqëror midis të gjithëve në bord, duke përforcuar fuqinë e lidhjes midis njerëzve”.

Katër stinët Jeti privat gjithashtu krenohet me një kuzhinier ekzekutiv Four Seasons Executive, i cili do të përgatisë ushqime “të frymëzuara nga vetë udhëtimi” duke mos pasur një menu paraprake të programuar më herët.

“Duke u bazuar në suksesin e jashtëzakonshëm të programit tonë Private Jet deri më sot, me shenja të qëndrueshme të shitjeve, listat e pritjeve dhe ritmet e kënaqshmërisë gati të përsosur, programi ynë për të inovuar vazhdimisht dhe për të shtyrë limitet konvencionale të udhëtimit ka çuar në këtë mundësi të re përvoje me Katër stinët si kurrë më parë “.

Çmimet fillojnë nga rreth 147,000 dollarë për person nëse ju keni dëshirë të kryeni një udhëtim me këtë mund të themi me plot gojën ‘hotel fluturues’.