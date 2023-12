Paralajmërimi i Ramës: Të dënohet kush pengon zgjedhjet e 30 Qershorit!

Kryeministri Rama, gjatë aktivitetit “Bashkia që duam”, u shpreh i bindur se më 30 Qershor partia që ai drejton do të fitojë Shkodrën. Po kështu ai ka lëshuar një paralajmërim të fortë për opozitën, nëse do tentojë të bllokojë procesin zgjedhor më 30 Qershor.

“Ata të bëjnë çfarë të duan, ne në 30 Qershor këtu do të marrim Bashkinë e Shkodrës. Demokratëve të mërzitur u them ruani gomat që mos t’ua marri Flamuri t’ua djeg, dhe s’ka filxhan që e përmbys fatin e zgjedhjeve që i shkruan populli me votë.

Ka një ligj përsa i përket prekjes së procesit zgjedhor. Për atë ligj duhet informuar publiku. Që kush pengon të tjerët të votojnë, shkon në kokërr të burgut.

Për pengimin e procesit të votimit, në çfarëdo forme shkon në kokërr të burgut. Unë them që nuk kanë gjetur asnjë budalla që do bëjë këtë punë. S’ka shans që të marrin peng procesin zgjedhor me kërcënime, me pengime, me bllokime dhe asgjë nuk ka për të ndodhur. Ka për të ndodhur vetëm ajo që të nesërmen e 30 Qershorit do zgjohen, edhe Luli do jetë në gjumë. Edhe do rrinë ta kërkojnë”.