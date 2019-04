Basha: Gati të sakrifikojmë gjithçka!

Lideri demokrat Lulzim Basha mblodhi sot pasdite Kryesinë dhe grupin parlamentar. Ai është shprehur në mbledhje se PD do sakrifikojë gjithcka për të mos lejuar krimin elektoral (blerjen e votave).

Nga ana tjetër, Basha ka thënë se ai që ka frikë nga burgu është Rama dhe jo opozita.

“Asnjë minutë paqe për Edi Ramën derisa të largohet e t’i hapë rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme.” Ky është vendimi i mbledhjes së përbashkët së kryesisë dhe ish-deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët do të jenë në krye të mobilizimit të qytetarëve në protestë kundër qeverisë.

Koha kur në Shqipëri Edi Rama dhe kriminelët e tij diktonin zgjedhjet, ka marrë fund njëherë e mirë. Ne do të jemi në krye të protestave të qytetarëve, derisa të fitojmë betejën europiane dhe demokratike për të mos lejuar krimin elektoral të 30 Qershorit. Edi Rama e di se nuk mund t’i rezistojë presionit popullor, prandaj po kërcënon me burg. Edi Rama ka frikë, sepse e di shumë mirë, që një hetim i pavarur, çon në burg atë vetë, Vangjushin e tij dhe Damian Gjiknurin për blerjen e zgjedhjeve bashkë me krimin”, është shprehur ai.

“Mesazhi i qendresës qytetare për Edi Ramën, që iu frikësohet zgjedhjeve të lira si djalli nga temjani, është se nuk ka shpëtim prej tyre. Ne jemi të gatshëm të sakrifikojmë çdo gjë për të mos lejuar që në 30 qershor të ketë një krim tjetër elektoral si ai i 2017-ës”, mësohet të jetë shprehur lideri i opozitës.

“Koha kur populli shkonte në burg dhe kriminelët në qeverisje, ka marrë fund. Politikanët e lidhur me krimin do të shkojnë në burg dhe populli do të çlirohet nga krimi dhe korrupsioni. Përballja do të jetë në çdo qytet në çdo shesh dhe rrugë të vendit për të kulmuar në 11 maj në protestën kombëtare përpara kryeministrisë.”-ka thënë Basha.