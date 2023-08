Alarm! 84% e shqiptarëve duan të largohen nga vendi

Një studim i vitit 2019 tregon se rreth 84% e shqiparëve duan të largohen nga vendi. Kjo shifër shënon 5% rritje të këtij qëndrimi, krahasuar me një vit më parë ndërkohë shkaqet kryesore për këtë fenomen janë mosbesimi te politika, drejtësia e korruptuar dhe shërbimi shëndetësor i dobët.

Numri i shqiptarëve që duan të largohen nga vendi mbetet në trend rritës. Duke iu referuar sondazheve të kryera mes të rinjve, studiuesi Denis Mema thotë se 84% e të pyeturve synojnë një vend të BE nga 79% që ishte një vit më parë.

Trendi ka ndryshuar edhe sa i përket gjinive. Kësaj here janë gratë dhe vajzat ato që duan më tepër të largohen.

Denis Mema: "Mosha që kryeson këtë studim është nga 25-35 vjeç me 36.83% dhe ndiqet nga mosha 18-25 vjeç. Zonat urbane kanë përfaqësim më të madh me 65.1% dhe 34.9% i përkasin zonave rurale".

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Shqetësues mbetet fakti se rreth 90% e personave që janë deportuar më parë nga vendet e huaja, dëshirojnë sërish të ikin nga Shqipëria.

Shkaqet lidhen me situatën politike, drejtësinë, shëndetësinë dhe punësimin ku më shumë se gjysma e të anketuarëve e vlerësojnë negativisht secilën nga këto fusha.

Sipas sociologëve, kjo dëshirë e largimit të vendasve sjell rrezikun që Shqipëria të mbetet pa shqiptarë.

Zyhdi Dervishi: Në një të ardhme jo shumë të largët, Shqipëria do të shpopullohet nga shqiptarët. Duke qenë vend shumë i mirë, shumë i pasur, me një klimë të mrekullueshme, ky vend do të popullohet nga të tjerët.

Raportet krahasuese në botë, vlerësuan vitin e kaluar se Shqipëria ka normën më e lartë në botë për dëshirën e të rinjve për t’u larguar, me diferencë të theksuar nga të gjitha vendet e tjera, përfshirë ato në konflikte të armatosura. Ndër vendet e rajonit, shifra e dytë më e madhe vihet re në Bosnje-Hercegovinë, me 62 për qind, e më pas Maqedonia me 51 për qind, ndërkohë që për Serbinë dhe Malin e Zi, pjesa e të rinjve që duan të largohen është më e ulët se 50 për qind