U hodh nga kati i 9 pas sherrit me gruan, i riu në Vlorë priste fëmijën e dytë

Detaje të reja zbulohen pas ngjarjes së rëndë që u regjistrua mbrëmjen e kësaj të enjtje ne Vlorë ku një 25 vjecar u vetehodh nga kati i 9 duke gjetur vdekjen.

Ndonëse fillimisht policia tha se ka dyshime se i riu vuante nga depresioni, burime për Vizion Plus sqaruan se i riu me iniciale M.G e ka ndermarre aktin ekstrem, pas konfklikteve me gruan.

Mesohet se dy dite me pare bashkeshortja e kishte denoncuar ne polici per dhune.Cifti ishte i ndare se fundmi dhe kishin nje femije, ndersa gruaja pret femijen e dyte.

Sipas burimeve te policise 25 vjecari ka lene nje leter ku i kerkon falje bashkeshortes dhe i le amanet femijet.