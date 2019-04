Takimi me Sorecën, aleatët e Bashës dalin me thirrje për Metën

Ka përfunduar takimi i ambasadorit të BE në Tiranë, Luigi Soreca me krerët e disa prej partive opozitare.

Në këtë takim morën pjesë Fatmir Mediu, Vangjel Dule, Nard Ndoka dhe Dashamir Shehi.

Takimi pranë zyrave të BE-së në Tiranë, që kishte në fokus do të jetë situatën politike ka zgjatur një orë.

Në takim merrnin pjesë krerët e LZHK, PAA, PBDNJ, PDK, PR, ndërsa në përfundim të tij kreu i PR-së, Fatmir Mediu u shpreh se do t’i kërkojnë një takim kreut të shtetit, Ilir Metës.

Sipas tij, Meta duhet të thërrasë një tryezë diskutimi ku të marrin pjesë opozita dhe mazhoranca.

Takimi i tyre me Sorecën vjen pas firmosje së marrëveshjes me dhjetë pika me Partinë Demokratike, për të mos lejuar më që në vend të mbahen zgjedhje farsë.