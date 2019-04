Nisen nga Dibra, PD: 1 mijë protestues drejt Milotit

Partia Demokratike do të nisë sot në orën 18.00 mosbindjen civile në 5 qarqe të vendit që janë Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier dhe Lezhë, ku do të bllokojë nyjet kryesore të rrugëve, me qëllim bllokimin e plotë të qarkullimit rrugor.



Shumë prej qytetarëve protestues janë nisur me mjetet e tyre personale, por edhe me autobusë.

Nga Dibra karvanin e protestuesve që do të bllokojnë autostradën në Milot, i prin ish-deputeti i PD-së, Xhemal Gjunkshi.

Ndërsa thuhet se në Milot protestuesve do ti bashkohet edhe kryetari i Opozitës së Bashkuar, Lulzim Basha