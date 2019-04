Gruaja flet nga Gjermania: Nuk jam unë policja e grupit të Admir Muratajt në Rinas

Dy ditët e fundit media shqiptare është pushtuar nga lajmi për efektiven e policisë që ka bashkëpunuar në vjedhjen e miliona eurove në aeroportin e Rinasit.

Por duket se me foton që është publikuar nga disa media, duket se Edlira Bici është policja e vërtetë ndersa fotoja që është publikuar i përket një vajze që nuk ka lidhje fare me grabitjen në Rinas.

Fjala është për shtetasen Elona Bici është gruaja e ngatërruar që është nga Elbasani dhe që jeton në Gjermani.

Elona Bici ka thënë për Klan Plus se dje i ka parë lajmet në media dhe se nuk ka lidhje fare me ngjarjen në Rinas.

Sipas saj ajo do ta sqarojë këtë cështje me anë të ndjekjes juridike me avokatët.