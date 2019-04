Bllokimi i rrugëve nga PD-LSI, Braçe: Dy SHPK të falimentuara të bërë bashkë

Zv. kryeministri, Erion Braçe ka komentuar vendimin e opozitës për të bllokuar rrugën në të gjithë Shqipërinë. Nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale, Braçe i ka etiketuar PD dhe LSI si dy shpk (shoqëri me përgjegjësi të kufizuara) që janë bërë bashkë për shkak të interesave.

“Sot, pasdite,

DY SHPK TE FALIMENTUARA

DO JU ZENE RRUGET!

Do ju dhunojne,

mu sic diten kur ishin ne pushtet,

edhe tani qe jane ne opozite!

Dhune e qarte dhe,

kunder qytetareve serish,

vec kunder atyre!

JANETENJEJTET

NUKKANENDRYSHUAR

SHPK TE FALIMENTUARA,

BERE BASHKE PER SHKAK TE NJE PAZARI TE FUNDIT TE REPUBLIKES SE VJETER,

PER NJE ARSYE TE VETME:

NUK KA ME UJE PER TOKAT E SHËPËKËVE!

Nuk e them une!

E thote dora vete Lulzim Basha,

me ze autoritar dhe te njejten fytyre,

futyren e pafutyre te tij!

Degjojeni!

Ja ku e keni!

Eshte i njejti qe sot do ju dhunoje duke ju zene rruget ne Veri, Qender e Jug”, shkruan Braçe.