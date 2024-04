Super-vjedhja në Rinas, i penduari: Dreka në Kavajë me Admir Muratajn "Dajën" e "Tanin"

Grupi i hetimit ka siguruar një dëshmi të rëndësishme në lidhje me grabitjen në Rinas.

Alkond Bengasi ka pranuar të bashkëpunojë me prokurorinë dhe policinë duke treguar se Klement dhe Eldi çala i kanë kërkuar të modifikonte furgonat që u përdorën në grabitjen e ndodhur në Rinas.

Bengasi ka treguar se furgonat janë marrë në Kavajë ku ishte takuar me Admir Muratajn dhe dy persona nga Kosova që thirreshin me nofkat "Daja" dhe "Tani".

Dëshmia e Bengasit:

Kontaktin e parë e kam pasur me kushërinjtë e mi Klement dhe Eldi Çala. Duke qënë se unë punoja në një servis ata më kërkuan t’i shoqëroja në Kavajë ku do të merrnim një furgon. Fillimisht nuk pranova sepse kam pasur fëmijën sëmurë dhe nuk doja të largohesha nga Elbasani. Por më pas pranova dhe shkuam të 3 tek Shkëmbi i Kavajës. Aty na prisnin 3 persona për drekë. Një u prezantua si Admir Murataj i cili ishte në shoqërinë e 2 personave nga Kosova. Një prej tyre e therrisnin “daja” ndërsa tjetrin “Tani”.Pasi hëngrën drekë, morëm furgonat Shevrioletë, të cilët unë më pas i modifikova. Më vonë mësova se mjetet do të përdoreshin për grabitje”,- ka thenë ai.