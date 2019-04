Mashtrimi me ‘Air Albania’, biletat ndërrohen për më shtrenjtë

Dy qytetarë kanë përgënjeshtruar Kryeministrin, Edi Rama dhe ministren, Belinda Balluku lidhur me çmimin e biletave dhe mënyrës se si funksionon në të vërtetë kompania ajrore “Air Albania” që u promovua me shumë bujë nga qeveria.

Njëri prej qytetarëve thotë se “Air Albania” nëpërmjet “Turkish Airlines”, shet bileta për pasagjerët në emër të vet me çmime shumë të shtrenjta pastaj i shpërndan tek udhëtarët “si t’i dojë qefi”.

Sipas tij, kompania ajrore shqiptare akoma nuk ka leje fluturimi dhe udhëton me numër fluturimi të Turqisë.

Qytetari tjetër shprehet po ashtu se, ajo çfarë u tha se kanë nisur fluturimet e “Air Albania”, në të vërtetë është një maskë sepse udhëtimet sipas tij bëhen përmes kompanisë “Turkish Airlines”.

Denoncimet e qytetarëve janë bërë publike nga ish-kryeministri Sali Berisha i cili shkruan në rrjetet sociale se, përmes tyre demaskohen mashtrimet e Ramës dhe ministres Balluku.

Postimi i plotë:

Pasagjeret damkosin Edvin Rrencin dhe ndrikull Riformaton per bukvalen e tyre te fundit.Turp!!

Lexoni mesazhi dhe shikoni fotot e qytetareve dixhital! sb

Përshëndetje

Nje tjeter mashtrrim i Air Albania nepermjet Turkish Airlines ku Turkish Airlines i Shet biletat ne emer te vet dhe me çmim teje te Shtrenjte pastaj i Shperndan Pasagjeret si ti doj qefi sepse ne te njejten ore Fluturojne te dy Firmat per ne Tirane nga Stambolli kur Air Albania thot se do hyj ne Trreg me çmime te Lira por ajo nepermjet Mashtrrimeve qe ben ka hyre me çmime me te shtrenjta kam blere nje bilete Stamboll – Tirane në datën 2 Maj me Turkish Airlines dhe sot verejta qe ma kan nderruar Bileten nga Turkish Airlines e kan bere qe te udhetoj me Air Albania ku edhe Air Albania akoma ska leje Fluturimi dhe udheton me numer fluturimi te Turqise TK 9247 / ZB 1002 ku e mbulon prap me Mashtrrimet e veta dhe mundohet te perfitoj kliente nepermjet Mashtrrimeve sepse numri i Fluturimit ne te njejten orar me Turkishin eshte TK 1073 dhe Air Albania ne bashkepunim me Turkish Airlines ndan Pasagjeret qe jane me Origjin Shqiptare per vetem dhe ne korriz te Shqiptareve qe blejne bileta te Shtrenjta paguan Leket e Avionave qe ka marr nga Turku

Pershendetje Doktor Berisha.

Ja genjeshtra e radhes e Edvun Kristaq Leqit dhe Belinda B Ballukut.

Thane se sot do te nise fluturimet “Airalbania”, por ne te vertete eshte maske sepse eshte fluturimi i Turkishairlines, gjendet shume kollaj po te klikosh per bilete nga Tirana per Stamboll del vetem Turkishairlines.