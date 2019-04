E FUNDIT/ Komisioni për Reformën Zgjedhore, Hajdari i lë vendin një deputeti tjetër

Pas negociatave me deputetët e opozitës së re, mësohet se Kuvendi ka ndryshuar formulën e ‘zgjedhores’.

Siç edhe u raportua më herët, Komisioni i Reformës Zgjedhore nga 18 anëtarë që ishte më parë, do të bëhet me 10 anëtarë, ndërsa kryetar do të jenë Damian Gjiknuri nga ana e mazhorancës dhe Korab Lita nga opozita.

Ndërkohë që është bërë edhe një lëvizje tjetër nga ana e opozitës duke u dorqëhequr Rudiana Hajdarin për t’ia lënë vendin Myslim Murrizit.

Ndërkohë janë bërë publik edhe emrat e deputetëve të tjerë që do të përbëjnë këtë komision, me daljen nga Kuvendi të PD-së dhe të LSI-së prej disa muajsh tashmë.