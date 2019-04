Aksioni i opozitës, nesër bllokohen akset kryesore

Protesta e nesërme e opozitës do të ketë një strategji tjetër. Ndërkohë që mazhoranca do të zhvillojë seancën plenare, opozita jashtë Kuvendit do të bllokojë disa akse kryesore të vendit.

1- Elbasan (Rreth rrotullimit Bradashesh).



2- Durrës (Autostrada Plepa – Kavajë, përballë Shtëpisë së Pushimit të Ushtrisë).

3- Milot (Karburanti në Autostradë).

4- Fier (Rreth rrotullimi i Sheqit).

5- Tiranë (Rreth rrotullimi Shqiponjës).

Ditën e djeshme koalicioni opozitar i përbërë nga 8 parti firmosi marrëveshjen me 10 pika për të mos marrë pjesë në zgjedhjet derisa të garantohet liria e tyre.