Magjistari "thyen" rrjetin, zhduk dhe rishfaq birrën para një turme njerëzish (VIDEO)

Lajmifundit / 29 Mars 2018, 21:45
Soft

Një student universitar ka "thyer" internetin me një truk magjik që e bën birrën e tij të zhduket dhe të rishfaqet.

Në një klip viral, magjistari i birrës, i njohur vetëm si Jordin, mahniti turmat në një bar në zonën Bellavista të Santiago, Kili.

Videoja, e shpërndarë nga mediat lokale, është parë 2.6 milionë herë, është ndarë 61.000 herë, ka marrë mbi 31.000 'pëlqime' dhe komentuar 4.000 herë./lajmifundit.al

