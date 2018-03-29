Magjistari "thyen" rrjetin, zhduk dhe rishfaq birrën para një turme njerëzish (VIDEO)
Një student universitar ka "thyer" internetin me një truk magjik që e bën birrën e tij të zhduket dhe të rishfaqet.
Në një klip viral, magjistari i birrës, i njohur vetëm si Jordin, mahniti turmat në një bar në zonën Bellavista të Santiago, Kili.
Videoja, e shpërndarë nga mediat lokale, është parë 2.6 milionë herë, është ndarë 61.000 herë, ka marrë mbi 31.000 'pëlqime' dhe komentuar 4.000 herë./lajmifundit.al
http://video.dailymail.co.uk/video/mol/2018/03/28/4003541091961618435/640x360_MP4_4003541091961618435.mp4