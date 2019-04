Përplasi makinën duke i ikur policisë, si u lirua në 2015 “truri” i super-vjedhjes në Rinas

Klement çala është një nga personat që po hetohet nga policia dhe Prokuroria në lidhje me grabitjen e miliona eurove në Rinas.

Megjithatë në qershor të vitit 2015 ai është ndaluar nga policia e Vlorës pasi ka qenë duke ecur me shpejtësi tej normave dhe ka kundërshtuar uniformat e rendit.

Edhe pse fillimisht është dënuar me 5 vjet burg për akuzat ndaj tij, çala ka fituar uljen e një të tretës, më pas pezullimin e dënimit me burg dhe kthimin e dënimit me kusht për tu vendosur në provë për katër vjet.

Më poshtë, publikohet vendimi i gjykatës së Vlorës:

Nga gjykimi i shkurtuar me spjegimet e paleve dhe provat shkresore te administruara

ne gjykim rezultuan te vertetuara keto rrethana fakti:

I pandehuri Klement Çala eshte banor i qytetit Elbasan, me vendqendrim ne Tirane.

Ne daten 29.06.2015, i pandehuri se bashku me familjen e tij, bashkeshorten Sulltana

Mançka, dy femijet e mitur dhe vellane Eldi Çala, jane ndodhur ne qytetin e Vlores, pasi

kishin ardhur tre dite me pare me qellim kalimin e disa diteve pushime.

Gjithashtu se bashku me ta kishte ardhur per pushime edhe shtetasi Alkond Bengasi,

kusheri i tyre. Te gjithe keta shtetas banonin perkohesisht ne banesen e vjehrres se

shtetasit Eldi Çala, e ndodhur nelagjen “1 Maji”, te qytetit te Vlores dhe perdornin

nje automjet me targa AA447KO, ne pronesi te shtetases Sulltana Mançka.

Rezulton se shtetasi Alkond Bengasi ishte person ne kerkim per shkak te nje denimi

penal dhene nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan. Sherbimet policore kishin ardhur ne

dijeni se shtetasi Alkond Bengasi perdorte automjetin me targa AA447KO. Ne daten

29.06.2015, rreth ores 10.00, sherbimet policore kishin konstatuar mjetin te parkuar prane

baneses dhe ishin ne vezhgim te tij.

Rezulton se rreth ores 11.30, i pandehuri, bashkeshortja dhe dy femijet e mitur kane

hipur ne automjet me qellim vajtjen ne qendren shendetesore per shkak te nje problemi

shendetesor qe kishte nje prej femijeve te tyre. Punonjesit e policise qe ishin ne vezhgim

kane komunikuar me patrullen e policise ne sherbim me qellim verifikimin nese drejtuesi i

mjetit ishte personi ne kerkim. Punonjesit e policise i kane bere shenje te pandehurit te

ndalonte por i pandehuri nuk ka ndaluar dhe ka vazhduar udhetimin. Ne rrethana te tilla

punonjesit e policise jane vene ne ndjekje te tij. Afer qendres shendetesore te lagjes “1 Maji”,

automjeti i drejtuar nga i pandehuri eshte perplasur me murin e nje pallati, i pandehuri ka

dale nga automjeti dhe ka tentuar te largohej por eshte kapur nga punonjesit e policise te

cilet kane kerkuar identifikimin e tij.

I pandehuri ne funksion te identifikimit ka paraqitur nje pasaporte nr.P00639728,

leshuar me date 11.06.2015, nga Republika e Kosoves, ne emer te Semir Koca dhe nje

karte identiteti nr.ID0322358, leshuar me date 03.06.2015.2015, nga Republika e Kosoves,

po ne emer te Semir Koca. Nga kontrolli i ushtruar ne automjet nuk kane rezultuar sende te

kunderligjshme. I pandehuri ka deklaruar se quhej Klement Çala dhe se dokumentat ne

emer te shtetasit Semir Koca i ka siguruar ai per shkak te problemeve qe ka me identitetin

ne shtetin grek.

Ne rrethana te tilla eshte kryer edhe kontrolli i baneses ku qendronte perkohesisht i

pandehuri Klement Çala. Nga kontrolli i kryer ne kete banese, ne nje prej sirtareve te nje

komodine te ndodhur ne dhomen e gjumit, jane gjetur dhe sekuestruar me cilesine e proves

materiale nje arme zjarri pistolete tip TT, nr.01508, model 54, kaliber 7.62mm dhe nje kreher

i saj me 14 fisheke; Ekstrakt i lindjes nr.E02345115, leshuar me date 29.04.2015, nga

Republika e Kosoves, ne favor te shtetasit kosovar Semir Koca; Dokument i leshuar nga

Republika e Kosoves, ne favor te shtetasit kosovar Semir Koca, me te dhenat e PIN dhe

kartes ID. Gjithashtu eshte gjetur dhe sekuestruar edhe nje amballazh pakete Marlboro me ngjyre te bardhe brenda te ciles ndodheshin dy cigare te dyshuara si lende narkotike te llojit

cannabis sativa, me peshe me gjithe ambalazhin 1,2gram. Po keshtu jane sekuestruar me

cilesine e provave materiale edhe dy dokumentet e identifikimit te paraqitura nga i

pandehuri, nje pasaporte nr.P00639728, leshuar me date 11.06.2015, nga Republika e

Kosoves, ne emer te Semir Koca dhe nje karte identiteti nr.ID0322358, leshuar me date

03.06.2015.2015, nga Republika e Kosoves, po ne emer te Semir Koca.

I pandehuri ka pranuar se keto sende te kunderligjshme jane te tij. Ne rrethana te

tilla, punonjesit e policise kane kryer arrestimin ne flagrance te te pandehurit dhe e kane

referuar faktin penal ne Prokurorine e Rrethit Gjyqesor Vlore.

Ne daten 30.06.2015, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore ka regjistruar procedimin

penal nr.1248/2015 per veprat penale te parashikuara nga nenet nenet 186/1, 189/1, 242,

278/3, 283/1, 291 te Kodit Penal te Kodit Penal, dhe ka urdheruar regjistrimin e emrit te

shtetasit Klement Çala si person nen hetim per kryerjen e ketyre veprave penale.

Bazuar ne kerkesen e Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Vlore, me vendimin nr.314,

date 02.07.2015, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Vlore ka vendosur te caktoje ndaj te pandehurit

masen e sigurimit personal “Arrest ne burg”.

Gjate hetimeve paraprake eshte urdheruar kryerja e ekspertimeve kimike, teknike,

balistike te provave materiale te sekuestruara gjate kqyrjes se vendit te ngjarjes.

Nga akti i ekspertimit teknik dhe balistik i armes se zjarrit dhe fishekeve te gjetur dhe

sekuestruar me cilesine e provave materiale, akti nr.111, date 02.07.2015, rezulton se arma

e zjarrit objekt ekspertimi, nr.01508, eshte pistolete luftarake e markes “TT”, model 54,

kaliber 7.62mm, eshte ne gjendje te rregullt teknike dhe realizon qitje normale. Po keshtu ka

rezultuar se fisheket e gjetur jane fisheke model 54, te kalibrit 7.62mm, jane ne gjendje te

rregullt teknike dhe me ta realizohet qitje rregullisht.

Nga akti i ekspertimit teknik nr.7773, date 05.08.2015, ka rezultuar se pasaporta

nr.P00639728, leshuar me date 11.06.2015, nga Republika e Kosoves, ne favor te shtetasit

kosovar Semir Koca; nje karte identiteti nr.ID0322358, leshuar me date 03.06.2015.2015,

nga Republika e Kosoves, ne favor te shtetasit kosovar Semir Koca; Ekstrakt i lindjes

nr.E02345115, leshuar me date 29.04.2015, nga Republika e Kosoves, ne favor te shtetasit

kosovar Semir Koca; Dokument i leshuar nga Republika e Kosoves, ne favor te shtetasit

kosovar Semir Koca, me te dhenat e PIN dhe kartes ID, jane dokumente te leshuara

rregullisht nga institucionet perkatese, dokumente ne te cilat nuk konstatohen nderhyrje.

Nga shkresa nr.2015-KE-215, e Drejtorise se Pergjithshme te Republikes se

Kosoves, ka rezultuar se leternjoftimi dhe pasaporta e perdorur nga i pandehuri Klement

Cala jane leshuar ne menyre te rregullt nga QPD Obiliq, por dokumentacioni i paraqitur per

leshimin e tyre ka qene ne kundershtim me ligjin, per rrjedhoje ndaj personave te perfshire

ka filluar procedimi penal.

Nga akti i ekspertimit toksikologjik nr.1063, date 27.07.2015, rezultoi se ne mostren

e urines se shtetasit Klement Çala u zbulua prania e produkteve te metabolizmit te

kanabinoideve (cannabis sativa) te cilat bejne pjese ne lendet narkotike dhe psikotrope.

Eshte urdheruar edhe kryerja e ekspertimit kimik te sasise bimore qe ndodhej brenda dy

cigareve te dyshuar, si lende narkotike te llojit cannabis sativa, me peshe me gjithe

ambalazhin 1,2gram, por ky akt nuk eshte perfunduar, per rrjedhoje me vendimin date

28.09.2015, Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore ka vendosur ndarjen e ceshtjes, duke

vecuar nga procedimi penal nr.1248/2015, aktet qe i perkasin akuzes se parashikuar nga

neni 283/1 i Kodit Penal.

Gjithashtu gjate hetimeve paraprake eshte verifikuar nese i pandehuri ishte i pajisur

me leje per drejtimin e automjeteve. Nga shkresa nr.2266/1, date 17.09.2015, e Drejtorise

Rajonale te Sherbimeve te Transportit Rrugor, Elbasan, ka rezultuar se i pandehuri nuk

eshte i pajisur me leje drejtimi per asnje kategori automjetesh.

Bazuar ne kete rrethane fakti, nga ana e Prokurorise se Rrethit Gjyqesor Vlore,

eshte kerkuar gjykimi i te pandehurit Klement Çala, akuzuar per kryerjen e veprave penale te

parashikuara nga nenet 186/1, 189/1, 242, 278/3, 291 te Kodit Penal.

I pandehuri e ka pranuar faktin penal duke justifikuar mbajtjen e dokumentave te

falsifikuara dhe te armes me problemet qe ka ne shtetin grek. I pandehuri ka shprehur

pendim per veprimet e kunderligjshme te kryera.

Gjykata pasi shqyrtoi çështjen Vendosi:

Deklarimin fajtor te te pandehurit Klement Çala per kryerjen e vepres

penale te “Falsifikimit te dokumentave” dhe ne baze te nenit 186/1, te Kodit

Penal e denon me nje vit burgim.

Deklarimin fajtor te te pandehurit Klement Çala per kryerjen e vepres

penale te “Falsifikimit te leternjoftimeve, pasaportave ose vizave”, dhe ne

baze te nenit 189/1 te Kodit Penal e denon me 1 (nje) vit burgim.

penale te “Mosbindja ndaj urdherit te punonjesit te policise se rendit

publik” dhe ne baze te nenit 242 te Kodit Penal e denon me 1 (nje) muaj

burgim.

penale te “Prodhimit dhe mbajtjes pa leje te armeve luftarake dhe

municioneve” dhe ne baze te nenit 278/3 te Kodit Penal e dënon me 3

(tre) vjet burgim.