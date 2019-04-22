LEXO PA REKLAMA!

Vjedhja e Rinasit, pronari i servisit ku u modifikua furgoni:E lashë me qira

Lajmifundit / 22 Prill 2019, 09:38
Aktualitet

Detaje të reja zbulohen në lidhje me supergrabitjen e Rinasit të ndodhur më 9 prill në pistën e aeroportit të Rinasit ku dyshohet se u morën rreth 10 mln euro.

Balkanweb ka mundur të kontaktojë me telefon pronarin e servis “Genti” që ndodhet në rrugën e vjetër Elbasan-Rrethrrotulimi i Bradasheshit, aty ku dyshohet se u modifikua enkas për grabitjen furgoni me mbishkrimin “Hetimi Tatimor” dhe sjell dëshminë e tij.


Pronari i servisit, shtetasi Gentian Sharra ka konfirmuar se servisin ia kishte dhënë me qira shtetasit Eldi Çala.

“Nuk kisha kontratë noteriale me të. Nuk kam dijeni për aktivitetin e paligjshëm që është kryer në këtë servis”,- ka thënë ai.

Ndëkrohë që ky servis, është i kyçur tashmë dhe konsiderohet provë materiale për prokurorinë dhe policinë.

