EMRI/ Zhduket në Tiranë një vajzë 5 vjeçe

Një vajzë 5 vjeçe është zhdukur në Tiranë që nga pasditja e sotme.

Ngjarja ka ndodhur në zonë e Kombinatit në kryeqytet.



Mësohet se vajza 5 vjeçe ka dalë pasdite për të luajtur me shoqet e saj dhe më pas ka humbur kontaktet me familjarët.

Këta të fundit kanë bërë denoncimin dhe kanë kërkuar ndihmë për gjetjen e saj.

Njoftimi i bërë:

URGJENTE! Vajza qe shihni ne foto quhet Melisa Jashari, 7vjec. Familja ka humbur kontaktet me te qe prej drekes.

Prinderit i jane drejtuar policise dhe medias per ti kerkuar ndihme. Nese e keni pare, ju lutem na shkruani!

Sa me shume te shperndani njoftimin aq me shume rriten mundesite per ta gjetur.

Aktivizimi Rom dhe Egjiptian.