Deputeti i PD Murrizi: Do ti bashkoj votat me Ramën, si hëngri pica me Bashën në 17 maj

Deputeti demokrat Myslim Murrizi deklaroi në emisionin “360 Gradë” në RTV Ora se në 17 maj Basha dhe Rama kanë ngrënë pica deri në orën 02:00 të mëngjesit.

Murrizi: Nuk ka qejf as Rama dhe as Basha ta prishi sistemin, as Monika. Sepse duan të jenë pronar të partive. Më kollaj rroket në qafë me bashës, siç u rrokën me 17 maNe dhe hëngrën pica bashkë deri në 2 të mëngjesit, sesa me mua.

Më tej Deputeti Murrizi tregoi se nëse ndryshon sistemmi mund t’i bashkojë votat me Ramën.

Murrizi: Ne e futëm Bashën siç futet dhëndrri tek nusja dhe unë prisja në çadër. Të dy këta kanë qejf të jenë pronar të partive edhe Kryemadhi.

Zheji: Balla numri 2 i PS-së. Balla është mes Ruçit dhe Ramës. U sygjestionua nga ju..

Murrizi: Nuk i ka 84 vota.

Zheji: Do ja jepni juve ta bëjë?

Murrizi: Nëse ndryshon sistemi po.