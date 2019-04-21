Anjeza Shahini publikon momentet e adhurueshme me të bijën
Lajmifundit / 21 Prill 2019, 08:39
Showbiz
Pak javë më parë këngëtarja Anjeza Shahini u bë nënë, duke sjellë në jetë vajzën e saj.
Tashmë që e ka marrë veten nga lindja dhe vogëlushja po rritet disi, Anjeza ka nisur të shijojë shëtitjet me të.
Kështu këtë të shtunë ajo ka ndarë me ndjekësit e saj në rrjetet sociale disa fotografi teksa shihet me vogëlushen në krahë.
Bie në sy se vogëlushja Victoria Kelis Connolly, është e veshur me fustan dhe mban kapele në kokë, teksa Anjeza shijon momentin duke e mbajtur në krahë.
Këngëtarja u bë nënë për herë të parë e vogëlushes Tori, si fryt i martesës me diplomatin anglez Paul Connolly.